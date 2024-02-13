Advertisement

لبنان

بيرم بحث مع المدير العام لمصرف الإسكان في شهادات إيداع العمال الأجانب

Lebanon 24
13-02-2024 | 11:29
A-
A+
Doc-P-1163912-638434464016950377.png
Doc-P-1163912-638434464016950377.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بحث وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب في مكتبه في الوزارة، في سبل تطوير التعاون بين الوزارة ومصرف الإسكان في المجالات كافة، لا سيما في ما يتعلق بـ"شهادات الإيداع لاستقدام العمال الأجانب" التي يودِعها الأفراد ومكاتب الاستقدام في مصرف الإسكان للغاية المذكورة.
Advertisement
 

خلال اللقاء، تم الاتفاق على عقد سلسلة اجتماعات لاحقة في الوزارة الأسبوع المقبل تضمّ فريقَي العمل القانوني والتقني لكل من الوزير ومصرف الإسكان، لتنفيذ آلية التعاون المشترك وتحديثها من أجل تسيير عملية إيداع تلك الشهادات في إطار جديد يصبّ في صالح الأطراف المعنية كافة، بما يؤدي إلى تفعيل عائدات مصرف الإسكان لإعطاء مزيد من القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسّط.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:59 | 2024-02-13
12:48 | 2024-02-13
12:13 | 2024-02-13
11:56 | 2024-02-13
11:40 | 2024-02-13
11:34 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24