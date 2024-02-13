تصريح لوزير إسرائيلي... هذا ما قاله لقوّات "غولاني" عن لبنان

أفادت "الجزيرة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، قال لقوات "غولاني" في الشمال، إنّ "الواقع أثبت أنه إذا لزم الأمر يُمكنكم الذهاب إلى أي مكان بما في ذلك لبنان".

ويأتي حديث غالانت في ظلّ إستمرار المعارك بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ.