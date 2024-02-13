Advertisement

لبنان

تصريح لوزير إسرائيلي... هذا ما قاله لقوّات "غولاني" عن لبنان

Lebanon 24
13-02-2024 | 12:59
A-
A+
Doc-P-1163940-638434514248632141.jpg
Doc-P-1163940-638434514248632141.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت "الجزيرة"، أنّ وزير الدفاع الإسرائيليّ يوآف غالانت، قال لقوات "غولاني" في الشمال، إنّ "الواقع أثبت أنه إذا لزم الأمر يُمكنكم الذهاب إلى أي مكان بما في ذلك لبنان".
 
 
ويأتي حديث غالانت في ظلّ إستمرار المعارك بين "حزب الله" وجيش العدوّ الإسرائيليّ.
Advertisement
 
 
 
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2024-02-13
14:03 | 2024-02-13
13:50 | 2024-02-13
13:36 | 2024-02-13
13:30 | 2024-02-13
13:13 | 2024-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24