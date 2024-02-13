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لبنان

تهديد إسرائيليّ لـ"الحزب": سنعمل على القضاء عليه وإبعاده عن الحدود

Lebanon 24
13-02-2024 | 13:30
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قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنّ "الحكومة الإسرائيلية تبذل جهودها للقضاء على "حزب الله" في الشمال وإبعاده عن الحدود".

ونقلت إذاعة GLZRadio الإسرائيلية عن كوهين قوله: "في ما يخص الجبهة الشمالية نعمل بغية القضاء على حزب الله وإبعاده عن الحدود، إن لم يكن هناك حل سياسي سنعمل عسكريا من أجل إعادة الأمن للشمال وإعادة سكان المنطقة الشمالية إلى بيوتهم". (روسيا اليوم)
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