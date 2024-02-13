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لبنان

إشكال بين أولاد... إطلاق نار والجيش يتدخّل

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين أولاد بالقرب من "تريبولي بارك" في أبي سمراء.
 
 
وتطورّ الإشكال إلى تدخّل أشخاص، وإطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.
 
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وحضرت دورية من الجيش والمخابرات إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مُطلقي النار لتوقيفهم.
 
 
 
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