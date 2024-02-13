إشكال بين أولاد... إطلاق نار والجيش يتدخّل

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين أولاد بالقرب من "تريبولي بارك" في أبي سمراء.

وتطورّ الإشكال إلى تدخّل أشخاص، وإطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.

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وحضرت دورية من الجيش والمخابرات إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مُطلقي النار لتوقيفهم.