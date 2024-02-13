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لبنان
إطلاق نار على سيارة في الكورة
Lebanon 24
13-02-2024
|
15:14
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على سيارة م.ح، في منطقة النخلة في الكورة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.
واقتصرت الأضرار على الماديّات، فيما حضرت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
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الكورة
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