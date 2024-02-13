إطلاق نار على سيارة في الكورة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين أطلقوا النار على سيارة م.ح، في منطقة النخلة في الكورة، وفرّوا إلى جهّة مجهولة.

واقتصرت الأضرار على الماديّات، فيما حضرت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقاً بالحادثة.