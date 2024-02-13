سلام في ذكرى رحيل الحريري: يشعر لبنان بغياب حكمته أكثر من أي وقت مضى

كتب وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام عبر حسابه على منصة "اكس"، في الذكرى الـ19 لرحيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري: "نفتقد إلى تلك الأيام التي شهد فيها لبنان تحولات جذرية وإنجازات ملموسة، كان الحريري رمزاً للعمل الدؤوب والإصرار على تحقيق الأحلام الكبيرة التي تجاوزت الحدود، مخلفاً إرثاً يستلهم منه الأجيال القادمة في شتى المجالات".

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وتابع: "‏اليوم، وفي ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها وطننا، يشعر لبنان بغياب حكمته وقيادته أكثر من أي وقت مضى. ‏رحم الله رجلاً آمن بلبنان الوطن الواحد للجميع ودولة المؤسسات".