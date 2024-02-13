إطلاق نار على شخص في القبة

وقع إشكال فردي في شارع البشير في منطقة القبة، تطوّر إلى قيام ع.ج.م وب.م بإطلاق النار من أسلحة حربيّة على ز.ع من دون إصابته.

وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ ز.ع عمد في وقت لاحقٍ، إلى إطلاق النار من سلاح حربيّ في الهواء.