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لبنان

حادثة مؤسفة جدّاً في صيدا... هكذا فقد شاب حياته

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب م.ش، بعدما أُصيب بطلق ناريّ في رقبته، أثناء لهوه بمسدسٍ حربيّ، في محلة الفوار في صيدا.
 
 
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