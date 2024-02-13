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لبنان
حادثة مؤسفة جدّاً في صيدا... هكذا فقد شاب حياته
Lebanon 24
13-02-2024
|
15:40
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب م.ش، بعدما أُصيب بطلق ناريّ في رقبته، أثناء لهوه بمسدسٍ حربيّ، في محلة الفوار في صيدا.
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