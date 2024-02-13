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لبنان

سماع صوت قويّ في أبي سمراء... هذا ما انفجر

Lebanon 24
13-02-2024 | 15:56
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سُمِعَ صوت قوي في أرجاء منطقة أبي سمراء في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
 
وتبيّن وفق المعلومات، أنّ إطار شاحنة انفجر في محلة شارع العجرة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.
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