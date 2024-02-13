سماع صوت قويّ في أبي سمراء... هذا ما انفجر

سُمِعَ صوت قوي في أرجاء منطقة أبي سمراء في طرابلس، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتبيّن وفق المعلومات، أنّ إطار شاحنة انفجر في محلة شارع العجرة، واقتصرت الأضرار على الماديّات.