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لبنان

تبادل لإطلاق النار واصابات.. الجيش يوضح ما حصل في بريتال

Lebanon 24
13-02-2024 | 16:40
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أعلنت  قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان أنه "بتاريخ 13 / 2 / 2024، دهمت دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال – البقاع، منزل اللبناني (أ.ط.) لتأليفه عصابة سرقة سيارات مؤلفة من السوريَين (ع.خ.) و(ع.ف.) واللبناني (خ.ع.)، وأثناء المداهمة تعرضت الدورية لإطلاق نار فردت بالمثل ما أدى إلى إصابة اللبناني (خ.ع.) والسوري (ع.ف.)، وضبطت في المنزل سيارات مسروقة وعددًا من الأسلحة الحربية والذخائر".
 
وتابع البيان: "أوقفت الدورية المذكورة اللبناني (م.ط.) وهو مطلوب لارتكابه جرائم سرقة سيارات وتزوير مستندات وأموال، وأثناء توقيفه حاول أن يرمي رمانة يدوية باتجاه الدورية، وضبطت في حوزته الرمانة اليدوية وكمية من حبوب الكبتاغون، ومبلغًا ماليًا مزورًا. سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
 
 
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وكانت قد أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش يُواصل عمليّات دهم واسعة لمنازل مطلوبين في بريتال، يُشكّلون عصابة كبيرة لسرقة السيارات ونقلها الى الاراضي السورية. للاطلاع على الخبر، اضغط هنا.
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