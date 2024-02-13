قرار الحريري ومشهدية 14 شباط

كتبت سابين عويس في" النهار": بحسب الدوائر القريبة من زعيم "المستقبل" سعد الحريري لا يزال من المبكر الحكم على التوجهات التي يعتزم السير فيها. كل ما يهمّه اليوم وفي ذكرى استشهاد والده، ان يوجه رسالة شخصية إلى جمهوره وقواعده، يقول لهم فيها: سمعتكم وسمعت نداءكم، وأتعامل مع هذا النداء بجدية ومسؤولية. أما اي قرار في شأن العودة عن تعليق العمل السياسي، فلن يكون ابن ساعته، بل يحتاج إلى الاخذ بكل المعطيات المحيطة به، اي تلك التي دفعته إلى تعليق عمله السياسي والانكفاء، او تلك التي قد تفرض عليه العودة.

عاملان سيكون لهما حيز كبير على طريق اتخاذ القرار، اولهما يتصل بالمشهدية الشعبية لإحياء الذكرى التاسعة عشرة للرابع عشر من شباط اليوم، وما يمكن ان تحمله من رسالة داخلية وخارجية على السواء، لجهة ترجمة الشعارات المرفوعة والأقوال بالأفعال. والثاني يتعلق بمروحة الاتصالات واللقاءات التي سيجريها الحريري وتشمل سفراء وقيادات سياسية وفاعليات مختلفة. أسبوعان كفيلان بأن يبلورا امام الحريري الطريق، لكن الثابت والأكيد ان لا قرار على المدى القريب، بل تقييم شامل لكل المعطيات الداخلية والخارجية، ولا سيما تلك المتصلة بالموقف السعودي منه، وهو الرهان الأكبر او العامل المؤثر ليس في القرار الذي سيتخذه الحريري، وانما في القرار الذي قد تتخذه القيادة السعودية، وما إذا كان للمعطيات الداخلية اي تأثير فيه.

أما الكلام عن حركة خارجية يعتزم الحريري القيام بها ولا سيما في اتجاه موسكو، ففي رأي الدوائر القريبة منه ان الأمر لا يزال مبكراً، علماً ان معلومات ترددت اخيراً عن الدعم الروسي لعودة الحريري، معطوفاً على معلومات عن اعادة نظر سعودية لم ترقَ بعد إلى مستوى اتخاذ القرار النهائي او الحاسم حيال هذه العودة، وعلماً ايضا ان المملكة وطوال العامين الماضيين، لم تسعَ إلى ملء فراغ الحريري.

اذاً، الأولوية اليوم تكمن في لمّ شمل الصف السني اولاً وتثبيت استحالة شطب الحريري الابن من زعامة الطائفة، ولكن من دون اي وعود او آمال كبيرة يمكن التعويل عليها لعودة دائمة، لن تكون قريبة في اي حال

كتبت سابين عويس في" النهار": بحسب الدوائر القريبة من زعيم "المستقبل" سعد الحريري لا يزال من المبكر الحكم على التوجهات التي يعتزم السير فيها. كل ما يهمّه اليوم وفي ذكرى استشهاد والده، ان يوجه رسالة شخصية إلى جمهوره وقواعده، يقول لهم فيها: سمعتكم وسمعت نداءكم، وأتعامل مع هذا النداء بجدية ومسؤولية. أما اي قرار في شأن العودة عن تعليق العمل السياسي، فلن يكون ابن ساعته، بل يحتاج إلى الاخذ بكل المعطيات المحيطة به، اي تلك التي دفعته إلى تعليق عمله السياسي والانكفاء، او تلك التي قد تفرض عليه العودة.

عاملان سيكون لهما حيز كبير على طريق اتخاذ القرار، اولهما يتصل بالمشهدية الشعبية لإحياء الذكرى التاسعة عشرة للرابع عشر من شباط اليوم، وما يمكن ان تحمله من رسالة داخلية وخارجية على السواء، لجهة ترجمة الشعارات المرفوعة والأقوال بالأفعال. والثاني يتعلق بمروحة الاتصالات واللقاءات التي سيجريها الحريري وتشمل سفراء وقيادات سياسية وفاعليات مختلفة. أسبوعان كفيلان بأن يبلورا امام الحريري الطريق، لكن الثابت والأكيد ان لا قرار على المدى القريب، بل تقييم شامل لكل المعطيات الداخلية والخارجية، ولا سيما تلك المتصلة بالموقف السعودي منه، وهو الرهان الأكبر او العامل المؤثر ليس في القرار الذي سيتخذه الحريري، وانما في القرار الذي قد تتخذه القيادة السعودية، وما إذا كان للمعطيات الداخلية اي تأثير فيه.

أما الكلام عن حركة خارجية يعتزم الحريري القيام بها ولا سيما في اتجاه موسكو، ففي رأي الدوائر القريبة منه ان الأمر لا يزال مبكراً، علماً ان معلومات ترددت اخيراً عن الدعم الروسي لعودة الحريري، معطوفاً على معلومات عن اعادة نظر سعودية لم ترقَ بعد إلى مستوى اتخاذ القرار النهائي او الحاسم حيال هذه العودة، وعلماً ايضا ان المملكة وطوال العامين الماضيين، لم تسعَ إلى ملء فراغ الحريري.

اذاً، الأولوية اليوم تكمن في لمّ شمل الصف السني اولاً وتثبيت استحالة شطب الحريري الابن من زعامة الطائفة، ولكن من دون اي وعود او آمال كبيرة يمكن التعويل عليها لعودة دائمة، لن تكون قريبة في اي حال