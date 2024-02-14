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لبنان
ميقاتي الى المانيا للمشاركة في اعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
14-02-2024
|
01:00
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يغادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بيروت اليوم الى ميونيخ في المانيا للمشاركة في اعمال "مؤتمر ميونيخ للأمن والتعاون" بنسخته الواحدة والستين منذ انطلاقته العام 1963.
ويتناول المؤتمر هذا العام الأزمات الدولية في ضوء ما يجري من أحداث في فلسطين وجنوب لبنان وتداعياتها امتدادا الى البحر الأحمر واليمن وفي سوريا والعراق. كما يتناول ملفات دولية كبرى مختلفة منها ترددات الحرب في اوكرانيا، اضافة الى قضايا أخرى تعني الأمن والسلام الدوليين، ومنها ما يتصل بقضايا المناخ والعلاقات بين الغرب والشرق والمواجهات المحتملة في بحر الصين، إضافة الى ما يَعوق إمدادات الطاقة في العالم في ضوء العقوبات المفروضة على بعض الدول ولا سيما منها تلك التي طاوَلت إنتاج روسيا وإيران من صادراتها من النفط والغاز والمشتقات النفطية وما تسبّبت به أحداث البحر الأحمر من اعاقة للتجارة الدولية.
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وكان رئيس الحكومة قال أمس في لقاء صحافي انه سيعقد سلسلة من اللقاءات والإجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينها مع أموس هوكشتاين، "لمعرفة أين أصبحنا في مسار التهدئة وإعادة الاستقرار".
الى ذلك تستمر الاجتماعات واللقاءات للتوصل الى تفاهم بشأن ما يمكن توفيره من مطالب موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين وفي الوزارات والمؤسسات العامة والمتقاعدين.
وتعقد في السرايا ووزارة المال ووزارة الدفاع سلسلة اجتماعات مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين، على ان ترفع نتيجة البحث الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.
المصدر: لبنان 24
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