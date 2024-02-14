حملة اعلامية للحزب "إحذروا هذا الجهاز"

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بعد حديث الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله عن المخاطر الامنية للهاتف الخلوي، يحضّر الحزب او بعض المنصات الاعلامية القريبة منه لحملة دعائية للتوعية والتحذير من قدرة تل ابيب على التجسس من خلال القدرات التقنية.وتفيد مصادر مطلعة ان "حزب الله" يسعى لتجفيف قدرات اسرائيل التقنية من خلال استهداف مواقعها المخصصة للتجسس، والسيطرة قدر الامكان على مصادر المعلومات في الجانب اللبناني.وتشير المصادر إلى أن الحزب قام بإجراءات داخلية كبيرة من اجل الحد من استخدام الخلوي من قبل المقاتلين حتى في حال لم يكونوا في ساحات المعركة بل في اماكن سكنهم وعيشهم.