الحريري في بيروت: إنفتاح سياسي "مع وقف التنفيذ"

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من الواضح ان الرئيس سعد الحريري قام بسلسلة من الخطوات واعطى الكثير من الاشارات خلال زيارته الحالية الى بيروت للايحاء بأنه بات اقل تشدداً في موضوع تعليق عمله السياسي.وبحسب مصادر مطلعة فإن الرئيس الحريري، وان كان لن يعود الى اي نشاط سياسي فعلي وعملاني في هذه المرحلة، الا انه يعمل على توجيه اشارات عن رغبته بالعودة الى الساحة السياسية في المرحلة المقبلة وان من باب الانتخابات النيابية، وسيستمر بنشاطه السياسي غير المباشر بعد سفره من لبنان، الامر الذي سيشكل سابقة.وترى المصادر ان الحريري سيحاول استعراض قدرته السياسية على اعادة تكوين التحالفات، وعلى فتح ابواب الاتصالات مع القوى الدولية والاقليمية متى قرر العودة الى الساحة.