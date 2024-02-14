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لبنان
آتٍ من تركيا.. منخفض جوي يضرب لبنان هذا ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
14-02-2024
|
01:20
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أفادت صفحة الأرصاد الجوية في لبنان عبر "فيسبوك" ان منخفضا جويا جديدا بدأ يؤثر على لبنان سيسبب في انخفاض درجات الحرارة وبطقس ماطر أغلب الأوقات حتى مطلع الأسبوع المقبل.
طقس يوم الأربعاء والخميس 14 و15 شباط: غير مستقر ممطر أغلب الأوقات وتكون الأمطار غزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 65 كلم في الساعة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر.
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من جهتها، دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أشارت إلى ان المنطقة تتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غربي تركيا وهو مصحوب بكتل هوائية باردة، يحمل معه أمطارا غزيرة أحيانا، ثلوجا ورياحا ناشطة، ويستمر حتى نهاية الأسبوع حيث ينحسر تدريجيا.
الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب بشكل كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تهطل أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات من البرد وتشكل السيول على بعض الطرق، تنشط الرياح وتشتد سرعتها لتصل أحيانا لحدود الـ70 كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر خلال النهار وتلامس ليلا الـ1700 متر.
الخميس: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض اضافي بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة مع حدوث بعض الانفراجات خلال النهار، تشتد غزارة الأمطار خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700 متر نهارا ويتدنى مستوى تساقطها ليلا لتصل الى 1600 متر.
الجمعة: غائم اجمالا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا بخاصة جنوب البلاد مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر.
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