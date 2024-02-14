بالصور... انطلاق مواكب المشاركين بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري

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منذ ساعات الصباح الأولى، بدأت مواكب المشاركين بذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري بالاستعداد للتوجّه إلى بيروت من مختلف المناطق العكاريّة من جرد وساحل القيطع والشفت والسهل والدريب والجومة.ورُفعت على مئات السيّارات صور الرئيس الشهيد والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ومئات اليافطات المطالبة بعودته إلى لبنان وإلى العمل السياسي.المشهد عينه من طرابلس ومناطق الشمال، حيث شهدت ساحة النور ومنطقة البحصاص تجمّعات للأهالي الراغبين بالتوجّه إلى بيروت للمشاركة بإحياء الذكرى.الى ذلك، بدء تجمّع العائلات في البداوي للانطلاق للمشاركة في الذكرى.