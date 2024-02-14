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لبنان

"قيادي" ممنوع من الظهور الاعلامي

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 02:15
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يبحث حزب مسيحي اساسي عن بعض الكوادر القادرين على تولي مسؤولية حزبية مهمة، بعد الخلافات التي حصلت بين احد المسؤولين وقيادة الحزب في المرحلة الماضية.
وبحسب المصادر فإن صعوبة حقيقية تكمن بإيجاد القيادي الكفوء وفي الوقت نفسه القادر على التأقلم مع الهيكلية القيادية الحالية وعدم خوض اشتباكات داخلية وتجاذبات وتنافس مع سائر المسؤولين.
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وتعتبر المصادر "ان القيادي الحالي في هذا المنصب الحساس والذي يراد استبداله قد يبقى الحل الوحيد المتوافر راهنا، علما انه ممنوع من الظهور على اي وسيلة اعلامية منذ عدة اسابيع".

المصدر: لبنان 24

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