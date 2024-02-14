سيارة مجهولة المواصفات تطلق النار على اوتوستراد القلمون- شكا!

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن سيارة مجهولة المواصفات أطلقت النار من اسلحة حربية في الهواء على اوتوستراد القلمون- شكا.وعلى الفور، قامت دورية من شعبة المعلومات بملاحقة مطلقي النار، وتم توقيف كل من المدعويين "ا.ق" و "إ.ق" و "ج.ق".وعثر بحوزتهم على بندقية حربية و3 مسدسات حربية، كما تم تحويلهم الى القضاء المختص مع المضبوطات للتحقيق معهم.