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لبنان

المشهد جنوبًا... قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة لهذه المواقع!

Lebanon 24
14-02-2024 | 03:00
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مشط الجيش الاسرائيلي، صباح اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا والمنحدرات المحيطة بموقع تلة السماقة داخل مزارع شبعا المحتلة بالأسلحة الرشاشة، وقصف العدو اطراف بلدة مروحين وام التوت وجبل بلاط وراميا.
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وأفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ إطلاق اكثر من 20 صاروخاً من لبنان باتجاه اسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 7 إصابات في صفد من جراء صواريخ أُطلقت من لبنان، من بينهم 3 خطرة، فيما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وصفد وعدد كبير من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان مع سماع أصوات انفجارات عديدة في المنطقة.
 
وفي المقابل، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية سقوط قتيل في القصف الذي استهدف مدينة صفد.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار استثنائي من لبنان نحو منطقة صفد و"ميرون"، وهما منطقتان استراتيجيتان من ناحية "حزب الله".

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "حزب الله" استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد، لافتة إلى سقوط صاروخ مباشرة بالقرب من قيادة المنطقة الشمالية علماً أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصاروخ الأخير.

من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي رصد 8 صواريخ اطلقت من لبنان باتجاه صفد.
 
وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين في "كريات شمونة" بمنطقة مفتوحة من دون دوي صفارات الإنذار.
 

 
وافاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، أن العدو الإسرائيلي اطلق الليل الفائت القنابل المضيئة فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط، كما اطلق عددا من القنابل الحارقة لاشعال النار بالاحراج المتاخمة للخط الازرق في اطراف بلدات الناقورة، جبل اللبونة، علما الشعب والبستان.
إشارة الى ان اكثر من ثلثي المنطقة الحرجية ما بين بلدتي الناقورة وعلما الشعب باتت محروقة حيث قضى العدو الاسرائيلي على الاف من اشجار السنديان والصنوبر والزيتون.

وحتى صباح اليوم وطيلة الليل الفائت حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.
وفجر اليوم اطلق العدو الاسرائيلي نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط مواقعه المتاخمة للخط الازرق ومحيط بركة ريشة وبلدة البستان.
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