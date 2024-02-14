إطلاق صواريخ دقيقة من لبنان باتجاه إسرائيل... وتسجيل إصابات! (فيديو)

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأنه تمّ إطلاق اكثر من 20 صاروخاً من لبنان باتجاه اسرائيل.



وأعلن الإسعاف الإسرائيلي تسجيل 7 إصابات في صفد من جراء صواريخ أُطلقت من لبنان، من بينهم 3 خطرة، فيما دوت صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وصفد وعدد كبير من مستوطنات الشمال على الحدود مع لبنان مع سماع أصوات انفجارات عديدة في المنطقة.

وفي المقابل، أعلنت القناة 14 الإسرائيلية سقوط قتيل في القصف الذي استهدف مدينة صفد.



كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق نار استثنائي من لبنان نحو منطقة صفد و"ميرون"، وهما منطقتان استراتيجيتان من ناحية "حزب الله".



وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن "حزب الله" استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد، لافتة إلى سقوط صاروخ مباشرة بالقرب من قيادة المنطقة الشمالية علماً أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض الصاروخ الأخير.



من جهتها، أعلنت إذاعة الجيش الاسرائيلي رصد 8 صواريخ اطلقت من لبنان باتجاه صفد.

وفي وقت لاحق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صاروخين في "كريات شمونة" بمنطقة مفتوحة من دون دوي صفارات الإنذار.

وفي تصريح له، أكد رئيس بلدية صفد سقوط الصواريخ التي تم إطلاقها من جنوب لبنان في قواعد عسكرية على أطراف المدينة وليس داخلها، في وقت أشارت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن أغلبية الصواريخ سقطت في قواعد عسكرية بمحيط مدينة صفد في الجليل الأعلى.

إلى ذلك، وصفت وسائل إعلام إسرائيلية الحدث في شمال إسرائيل على أنه الأخطر منذ اندلاع الحرب عند الحدود مع لبنان.