"القوات" لن تغيب عن ذكرى 14 شباط

Advertisement

على جري عادته وفي مناسبة الذّكرى السّنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يقوم وفدٌ من تكتّل "الجمهوريّة القويّة"، موفداً من رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، بزيارة ضريح الرّئيس الحريري في وسط بيروت.وكالمعتاد ينتقل الوفد إلى "بيت الوسط" للقاء الرئيس سعد الحريري. ويُتوقع أن يكون الوفد كبيرًا، وذلك في خطوة لافتة من قِبل معراب، خصوصًا أن الزيارة تأتي بعد التصريح الإيجابي للنائب ملحم الرياشي، الذي أكد فيه أن ما يجمع الرئيس الحريري والدكتور جعجع أكثر بكثير مما يباعد بينهما.