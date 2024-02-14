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لبنان

ليسوا لبنانيين.. هؤلاء إبتعدوا عن الجنوب

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 04:15
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كشفت مصادر ميدانية في الجنوب أنّ أغلب السكان من النازحين السوريين باتوا بعيدين عن الحدود مع إسرائيل بمسافة لا تقل عن 20 كيلومتراً، مشيرة إلى أنَّ هناك مساعٍ لعدم وجود أي سوريين هناك خلال الوقت الراهن.
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ولفتت المعلومات إلى أنّ مسألة إبعاد السوريين عن الحدود سببها تأمين المنطقة كاملة من أي "دخلاء"، لاسيما أن المعركة الأمنية التي يخوضها "حزب الله" هناك تستوجب تلك الخطوة لأسباب احترازية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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