ليسوا لبنانيين.. هؤلاء إبتعدوا عن الجنوب

كشفت مصادر ميدانية في الجنوب أنّ أغلب السكان من النازحين السوريين باتوا بعيدين عن الحدود مع إسرائيل بمسافة لا تقل عن 20 كيلومتراً، مشيرة إلى أنَّ هناك مساعٍ لعدم وجود أي سوريين هناك خلال الوقت الراهن.

Advertisement

ولفتت المعلومات إلى أنّ مسألة إبعاد السوريين عن الحدود سببها تأمين المنطقة كاملة من أي "دخلاء"، لاسيما أن المعركة الأمنية التي يخوضها "حزب الله" هناك تستوجب تلك الخطوة لأسباب احترازية.