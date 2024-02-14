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لبنان

قبل ساعات.. هذا ما شهده مكان "غارة جدرا"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 04:45
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لوحظ أن أشخاصاً يحملون أعتدة تصويرية ويرتدون ملابس "شبه عسكرية"، قاموا بزيارة مكان غارة جدرا - إقليم الخروب خلال الساعات الماضية.

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ولفتت المصادر إلى أنّ مهمة هؤلاء الأشخاص "غير المعروفين"، تحدّدت بتصوير بعض أضرار الحادثة التي حصلت يوم السبت الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليّة القيادي في حركة "حماس" باسل الصالح من دون التمكن من إغتياله.

ولفتت المصادر إلى أن الحركة في تلك المنطقة اعتيادية، وسط وجود حذر شديد من قبل بعض الأهالي لاسيما أن الضربة التي شهدتها منطقتهم كانت مفاجئة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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