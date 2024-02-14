قبل ساعات.. هذا ما شهده مكان "غارة جدرا"

لوحظ أن أشخاصاً يحملون أعتدة تصويرية ويرتدون ملابس "شبه عسكرية"، قاموا بزيارة مكان غارة جدرا - إقليم الخروب خلال الساعات الماضية.



Advertisement ولفتت المصادر إلى أنّ مهمة هؤلاء الأشخاص "غير المعروفين"، تحدّدت بتصوير بعض أضرار الحادثة التي حصلت يوم السبت الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليّة القيادي في حركة "حماس" باسل الصالح من دون التمكن من إغتياله. ولفتت المصادر إلى أنّ مهمة هؤلاء الأشخاص "غير المعروفين"، تحدّدت بتصوير بعض أضرار الحادثة التي حصلت يوم السبت الماضي، حيث استهدفت طائرة مسيرة إسرائيليّة القيادي في حركة "حماس" باسل الصالح من دون التمكن من إغتياله.