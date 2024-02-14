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لبنان

أضرار بقاعدة عسكرية إسرائيلية.. ما جديد "قصف صفد" بصواريخ لبنانية؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 03:19
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تشهد مدينة صفد الفلسطينية المحتلة توتراً كبيراً، عقب إطلاق صواريخ من لبنان باتجاهها، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط قتيل و 8 جرحى تم نقلهم إلى مستشفى زيف في صفد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
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وفي السياق، قال مدير عام "نجمة داوود الحمراء" إيلي بن، إنه تم العثور على ضحية القصف خلال مسحٍ لمبنى متضرر من الصواريخ في صفد. 
 
إلى ذلك، تحدثت التقارير الإسرائيلية عن أن الصواريخ التي طالت صفد، سقطت في منطقة قاعدة القيادة الشمالية. أما الجيش الإسرائيلي، فأكد بدوره تلك الأنباء، مشيراً إلى أن القاعدة العسكرية تعرضت لقصف صاروخي مصدره لبنان.
 
من جهته، تحدث رئيس بلدية صفد شوكي أوهانا عن وقوع أضرارٍ جسيمة بالقواعد العسكرية الإسرائيلية في المنطقة المذكورة، وقال: "نحنُ في حالة تأهب قصوى". 

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