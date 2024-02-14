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لبنان

تسرّب للغاز وتسجيل حالات اختناق... ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 04:00
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بتسجيل حالات اختناق و11 إصابة في صفوف عمّال استنشقوا الغاز المتسرّب من قوارير داخل احدى البور على طريق سكة القطار في طرابلس.

وبحسب المعلومات، نقلت فرق الصليب الأحمر جميع المصابين الى مستشفيات الاسلامي والنيني والمنلا والمظلوم للعلاج.
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