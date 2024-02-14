أين باتت "وحدة الساحات" التي يقودها "حزب الله"؟ إقرأوا هذا التقرير

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ورأت الصحيفة، في مقال لمحلل شؤون الشرق الأوسط تسفي برئل، أنّ حزب الله يمتنع عن توسيع المواجهة، "لكنه يوضح أنّ معادلة الردع بينه وبين إسرائيل" تعتمد على ما يحدث في القطاع.وتبعاً لذلك، فإنّ الربط بين التطورات في غزة ولبنان، كما يؤكد السيد نصر الله، ينقل "وحدة الساحات" التي تهدف إلى إنشاء جبهة متعددة الساحات تدعم المقاومة الفلسطينية من الساحة العسكرية إلى الساحة الدبلوماسية.وأشارت الصحيفة إلى رفض "حزب الله" سحب قواته من الحدود مع فلسطين المحتلة، "حتى لو تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار"، كجزء من صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.وبحسب الصحيفة، فإنّ إبقاء المستوطنات الإسرائيلية "خارج مدى صواريخ حزب الله المضادة للدروع" لا يحيّد تهديد عشرات الآلاف من الصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى التي يمتلكها "حزب الله" في لبنان.كذلك، أكّدت "هآرتس" أنّ "معادلة الردع المتبادل هي التي ستستمر في رسم حدود المواجهة ونطاقها، على الأقل من جانب لبنان"، معتبرةً أنّ هذا ما يريد نصرالله الوصول إليه، من دون أن ينسحب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، كما تطالب "إسرائيل".إضافةً إلى ذلك، أشارت "هآرتس" إلى مرور أقلّ من أسبوع على تقديم فرنسا اقتراحها لوقف إطلاق النار على الحدود اللبنانية الجنوبية، فيما لم تقدّم أي من الحكومتين اللبنانية أو الإسرائيلية ردّيهما عليها.السيد نصر الله أعلن ردّه في الخطاب الذي ألقاه أمس، لمناسبة "يوم الجريح المقاوم"، بحسب ما أوردت الصحيفة عن وكالة "رويترز"، ومفاده أنّ "وقف إطلاق النار على حدود فلسطين المحتلة مرهون بوقف إطلاق النار في غزة".ورأت الصحيفة أيضاً أنّ تصريحات نصرالله تشير إلى أنّ "أي خطة سياسية من أجل إنهاء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله تقوم على التطلّع الفرنسي والأميركي مرهونة بنتائج المباحثات التي تجري في القاهرة" بين رؤساء أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والأميركية والمصرية، بمشاركة رئيس الوزراء القطري.وفي السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أنّ "من غير الواضح إلى أي مدى يمثّل الاقتراح الفرنسي آراء جميع أعضاء مجموعة الخمس" الذين لم يعلّقوا عليه حتى الآن.