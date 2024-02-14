سلسلة منخفضات جوية تستمر لأيام عدّة… إليكم تفاصيل الطقس

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بدأت سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بالتأثير على لبنان اليوم. ويذكر أن فعالية هذه المنخفضات اعتيادية خصوصا من حيث البرودة وستستمر لأيام عدة مع تدن بدرجات الحرارة، وتحمل معها أمطارا رعدية تكون غزيرة احياناً وثلوج على الجبال العالية.تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:١- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١٣ و١٩ درجة ساحلا، بين ٤ و١٣ درجة بقاعاً وبين ٦ و١١ درجة على الـ١٠٠٠٢- الجوّ: غير مستقر غائم وممطر بغزارة أحيانا وفي بعض المناطق، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٩٠٠ متر في البداية ثم على الـ١٦٠٠ ~ ١٧٠٠ متر مساء٣- الرياح: جنوبية غربية تنشط أحياناً وسرعتها بين ٣٠ و٦٥ كم/س٤- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٩٥ ٪؜٥- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa٦- الرؤية: متوسطة تسوء جبلاً٧- حال البحر: مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٠ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين:الخميس: الطقس غير مستقر، غائم وممطر بغزارة أحيانا وفي بعض المناطق، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.الجمعة: الطقس غير مستقر، غائم وممطر بغزارة أحيانا وفي بعض المناطق، فيما تتساقط الثلوج على الـ١٦٠٠ متر. درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ١١ و١٨ درجة ساحلا، بين ٢ و١٢ درجة بقاعاً وبين ٥ و١٠ درجات على الـ١٠٠٠، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة وسرعتها بين ٣٠ و٥٠ كم/س.