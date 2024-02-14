مشاورات إسرائيلية عاجلة بشأن لبنان.. ومسؤول يتحدّث عن "إعلان حرب"!

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنّ "الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له مدينة صفد من لبنان، اليوم الأربعاء، هو بمثابة إعلان حرب"، داعية إلى "تغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود اللبنانية".

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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ شخصاً قتل وأصيب 7 آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لـ8 صواريخ".



بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضراراً جسيمة بها.

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