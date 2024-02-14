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لبنان

مشاورات إسرائيلية عاجلة بشأن لبنان.. ومسؤول يتحدّث عن "إعلان حرب"!

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:10
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قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنّ "الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له مدينة صفد من لبنان، اليوم الأربعاء، هو بمثابة إعلان حرب"، داعية إلى "تغيير جذري في كيفية إدارة إسرائيل لتوازن القوى على الحدود اللبنانية". 
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وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنّ شخصاً قتل وأصيب 7 آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لـ8 صواريخ".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضراراً جسيمة بها.
 
مشاورات أمنية عاجلة
 
كذلك، نقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" عن مصادر إسرائيلية قولها إن "مشاورات أمنية عاجلة تجري حول طبيعة رد الجيش على القصف من جنوب لبنان".

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصاً قتل وأصيب 7 آخرون من جراء سقوط صواريخ أطلقت من جنوب لبنان على منطقة صفد في شمال فلسطين المحتلة، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية تمكنت من التصدي لـ8 صواريخ".

أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فقال إن قاعدة القيادة الشمالية تعرضت لقصف صاروخي أحدث أضراراً جسيمة بها.

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