دعوة وُجِّهَت للحريري لزيارة هذه الدولة

قال جورج شعبان، مستشار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، في حديث للـ"أم تي في" إن دعوة وُجِّهَت للحريري لزيارة روسيا، مضيفاًِ أنهم بانتظار الوقت المناسب لتحديد الموعد لتلبية الدّعوة.

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