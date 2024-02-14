مفاجأة مدوية عن "حزب الله" وهجوم صفد.. إكتشفوا ما قيل!

توقفت تقارير إسرائيلية عديدة عند الهجوم الصاروخي الذي تعرّضت له مدينة صفد الفلسطينية من لبنان، اليوم الأربعاء، فاعتبرت أنّ ما حصل هو "إطلاق نار إستثنائي وقاسٍ جداً".

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وكشفت التقارير أن "حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد"، لافتة إلى أن "القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض كل الصواريخ".



وشدّد الإعلام الإسرائيلي على أنّ مدى إطلاق الصواريخ هذه المرة كان "أوسع من السابق"، موضحاً أن تلك العملية تشير إلى أن هناك ارتقاء تدريجي في مستوى إطلاق الصواريخ من قبله"، مؤكداً أنّ "الحدث في الشمال اليوم يُعرف في إسرائيل بأنه الأخطر منذ اندلاع الحرب عند الحدود مع لبنان".



وبحسب التقارير الإسرائيلية، فإن "ما حدث في صفد لم نرَ مثله منذ اندلاع الحرب، وهو حدث استثنائي مع إطلاق الصواريخ نحو منطقة بعيدة نسبياً عن الحدود"، مضيفة: "لا أماكن محصنة لـ50% من سكان المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للبنان".

من جهته، رأى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أنّه بإطلاق الصواريخ على صفد "تحول الخط الأحمر إلى علمٍ أبيض، وكابينت الحرب استسلم لحزب الله وفقد الشمال".