نادر الحريري: انا "برات" هذا الموضوع

قال السيد نادر الحريري في حديث للـ"ام تي في" إن "قرار العودة للعمل السياسي يعود إلى الرئيس سعد الحريري، وأنا أؤيده بأي قرار سيتّخذه".

وفي حديث لـ"الجديد"، ورداً على سؤال "هل سنعود وسنراك الى جانب الرئيس الحريري؟"، أجاب: "انا "برات" هذا الموضوع".