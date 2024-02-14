Advertisement

لبنان

نادر الحريري: انا "برات" هذا الموضوع

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:32
A-
A+
Doc-P-1164200-638435109836887536.jpg
Doc-P-1164200-638435109836887536.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال السيد نادر الحريري في حديث للـ"ام تي في" إن "قرار العودة للعمل السياسي يعود إلى الرئيس سعد الحريري، وأنا أؤيده بأي قرار سيتّخذه".
 
وفي حديث لـ"الجديد"، ورداً على سؤال "هل سنعود وسنراك الى جانب الرئيس الحريري؟"، أجاب: "انا "برات" هذا الموضوع". 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس سعد الحريري في كلمة من بيت الوسط: نشكر كل الذين حضروا إلى ضريح الشهيد رفيق الحريري الذي دفع دماءه من أجل هذا البلد
lebanon 24
14/02/2024 15:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
موكب الرئيس سعد الحريري يغادر في هذه الأثناء وسط بيروت
lebanon 24
14/02/2024 15:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الرئيس سعد الحريري الى ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت
lebanon 24
14/02/2024 15:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب السابق سامي فتفت للـ"أم تي في": نُريد عودة سعد الحريري إلى لبنان
lebanon 24
14/02/2024 15:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24

سعد الحريري

نادر الحريري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2024-02-14
07:33 | 2024-02-14
07:30 | 2024-02-14
07:17 | 2024-02-14
07:11 | 2024-02-14
07:04 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24