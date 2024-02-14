Advertisement

لبنان

حادثة مُؤلمة جدّاً... سقط من الطابق الثالث وتُوفي على الفور

Lebanon 24
14-02-2024 | 05:42
A-
A+
Doc-P-1164210-638435118452838370.jpg
Doc-P-1164210-638435118452838370.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط العامل م.ك من الطابق الثالث في منطقة راسمسقا في الكورة، مما أدى إلى وفاته على الفور.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
سلب بقوّة السلاح.. هذا ما حصل على طريق راسمسقا البحري!
lebanon 24
14/02/2024 15:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة لجنبلاط على "الكورنيش".. شاهدوا ماذا فعل!
lebanon 24
14/02/2024 15:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو ينتشر لراغب علامة... ما فعله مع معجبيه على الكورنيش البحريّ في بيروت حديث مواقع التواصل
lebanon 24
14/02/2024 15:12:45 Lebanon 24 Lebanon 24

الكورن

راسمسقا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:51 | 2024-02-14
07:33 | 2024-02-14
07:30 | 2024-02-14
07:17 | 2024-02-14
07:11 | 2024-02-14
07:04 | 2024-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24