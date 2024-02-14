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لبنان
كلمة مقتضبة.. إليكم ما قاله الحريري من وسط بيروت
Lebanon 24
14-02-2024
|
05:58
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لمناسبة إحياء الذكرى الـ19 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، ووسط الحشود الشعبية والشخصيات التي توافدت من العاصمة ومختلف المناطق إلى وسط بيروت، زار الرئيس سعد الحريري عند الساعة 12.55 من بعد ظهر اليوم ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ترافقه رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بهية الحريري وعمه السيد شفيق الحريري، حيث قرأوا الفاتحة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.
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ثم جال الرئيس الحريري بين الحشود الذين تجمهروا حوله وأطلقوا هتفافات التأييد والدعم، وصافحهم وحياهم على عاطفتهم.
ولدى مغادرته، تحدث الرئيس الحريري إلى وسائل الإعلام متوجها إلى الحشود، فقال: "أريد أن أشكر كل الناس التي أتت من كل لبنان، وأريد أن أقول لهم، أنا أينما كنت، سأبقى الى جانبكم ومعكم، وفي النتيجة مثلما تقولون "كل شي بوقتو حلو وسعد الحريري ما بيترك الناس".
وأضاف: قولوا للجميع أنكم عدتم الى الساحة، ومن دونكم ليس هناك "بلد ماشي". نبض البلد هنا، حافظوا على النبض، حافظوا على البلد، ونحن سويا وانا الى جانبكم، و"كل شي بوقتو حلو".
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