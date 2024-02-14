سرق مجهولان كميّة من المازوت من محطة "الفا" و"تاتش" في بلدة حوقا - اهدن.



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وأفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شعبة المعلومات تمكنت من توقيف السارقين وهما: اللبناني ع.ك والسوريّ ي.ح، في أحد بساتين الزيتون في بلدة عينطورين في زغرتا.