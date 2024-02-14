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لبنان

حدث مهم جداً عند الحدود الجنوبية.. صحيفة إسرائيلية تتحدث عنه

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 06:46
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علّق المراسل العسكري الإسرائيليّ نير دبوري على القصف الصاروخي الذي استهدف مدينة صفد من لبنان، اليوم الأربعاء، واصفاً إياه بـ"الحدث المهم جداً".
وفي تصريح له نشرته صحيفة "معاريف" وترجمهُ "لبنان24"، قال دبوري إن التصعيد مع "حزب الله" في لبنان مستمر، مشيراً إلى أن "الحزب يركز على إطلاق النار باتجاه أهداف عسكرية بشكل غير مقبول، في حين أنه يُطلق النار على المدنيين".
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وأضاف: "إسرائيل بحاجة إلى أن ترى كيف ترد على هذه الخطوة، ويجب فحص الإنجاز المطلوب من وجهة نظر إسرائيل، وما الذي يمكن أن تفعله". 
واعتبر دبوري أنه "من المستحيل الرد على الهجوم الأخير بصمت"، وقال: "ما حصل هو حدث يحتاج إلى توصيل رسالة إلى الجانب الآخر، وعلى إسرائيل أن تقرر ماذا تريد أن تفعل مع الشمال ومتى".
وحول سلوك المستوى السياسي والعسكري: "لا أعتقد أن الاحتواء سيكون دون عمل إسرائيلي. تل أبيب تهاجم وتتخذ إجراءات مهمة للغاية على الجانب الآخر، وبالتالي فإن حزب الله يرد بهذه الطريقة، لأنه يعاني من إصابات خطيرة للغاية".
 
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

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