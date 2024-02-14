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لبنان

دوي إنفجار كبير واستشهاد عائلة بأكملها.. بالفيديو مناطق الجنوب تتعرّض لقصف عنيف

Lebanon 24
14-02-2024 | 06:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إستشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيليّة على بلدة الصوانة. وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان عن استشهاد امرأة وطفليها في الغارة الإسرائيلية. 
 
كما وأغار العدو الإسرائيلي على بلدة عدشيت جنوبي لبنان حيث استهدف مبنى من 3 طوابق، وأصيب شخصان بجروح كانا قريبين من المكان المستهدف. ووصلت  أكثر من 10 سيارات إسعاف إلى المنطقة المستهدفة.
 
كذلك، أغار على بلدة الشهابية والمنطقة الواقعة بين دير كيفا وكفردونين.
 
وقصفت طائرات العدوّ أيضاً أطراف بلدة جون في إقليم الخروب. 
 
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ سلسلة غارات على لبنان، وكانت أفادت قناة "الجزيرة" عن سماع دوي انفجار كبير عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. 
 
 
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وتأتي هذه التطورات بعد مقتل امرأة وإصابة 7 آخرون في هجوم صاروخي في شمال إسرائيل، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية. 
 
وأكد الجيش الإسرائيلي أن "8 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت صفد والجليل الأعلى".
 
 
 
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