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لبنان
الحريري من بيت الوسط: أنا لا أترك الناس وسأبقى إلى جانبكم أينما كنت
Lebanon 24
14-02-2024
|
07:11
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بعد عودة الرئيس سعد الحريري من ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، توافدت الحشود الشعبية والمناطقية والشخصيات إلى بيت الوسط لإلقاء التحية على الرئيس الحريري والتعبير عن دعمها وتأييدها لنهجه.
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وبالمناسبة، توجه الرئيس الحريري إلى الحشود قائلا: "أود أن أشكر كل الناس الذين نزلوا اليوم إلى ضريح الشهيد رفيق الحريري، الذي دفع دمه فداء هذا البلد. رفيق الحريري كان يملك مشروعا، ومشروعه هو المستقبل، مستقبل هذا البلد، مستقبلكم شبابا وفتيات. استشهد لأنه كان معتدلا، استشهد لأنه كان وسطيا، استشهد لأنه كان يحمل مشروعا للنهوض بهذا البلد".
وأضاف: "أود أن أشكر كل من نزل إلى الساحة وقرأ الفاتحة. أريد أن أشكر كل الطوائف وكل من قدم لي التعزية بالأمس واليوم. أنا أفديكم بالروح والدم، وأريد أن أشكر كل اللبنانيين وأقول لكم أني حيثما كنت سأبقى إلى جانبكم ومعكم. ففي النتيجة، كما تقولون: "كل شي بوقته حلو، وسعد الحريري ما يترك الناس"، وأنا لن أترككم.".
وختم: قولوا للجميع أنكم عدتم إلى الساحة، ومن دونكم "ما في شي ماشي بالبلد"، حفظكم الله وحفظ لبنان واللبنانيين واللبنانيات، وإن شاء الله كل شي بوقته حلو، وأنا أشكركم من كل قلبي".
ثم جال الرئيس الحريري بين الحشود وصافحهم وشكرهم.
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