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لبنان

صواريخ حزب الله تربك القادة الإسرائيليين.. خوفهم دفعهم للإجتماع بهذا المكان!

Lebanon 24
14-02-2024 | 07:04
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على ما يبدو فإن تكثيف حزب الله عملياته الاخيرة ضد المواقع الإسرائيلية مقابل لبنان أربكت القيادات العسكرية الإسرائيلية، التي لم تعد تشعر بالأمان لناحية الإجتماع بالمراكز العسكرية القريبة من الحدود الجنوبية.
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بهذا السياق، أشارت "قناة فلسطين" إلى أنّ "وزير الدفاع الإسرائيلي إضطر أمس للقاء قائد المنطقة الشمالية داخل غابة في منطقة الشمال في ظل فقدان الشعور بالأمان".

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