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لبنان

تهديد يطال بيروت.. هذا آخر كلام إسرائيليّ

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
14-02-2024 | 07:17
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قال الخبير الإسرائيلي في شؤون الشرق الأوسط إيال زيسر إنّ "في حال جرّ حزب الله في لبنان إسرائيل إلى المواجهة، فإن بيروت ستبدو مثل غزة".
 
 ويأتي كلام زيسر عقب حادثة القصف الصاروخي الذي تعرّضت له مدينة صفد الفلسطينية إنطلاقاً من لبنان، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن سقوط قتيل إسرائيلي وإصابة 7 آخرين.
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وفي حديث عبر إذاعة "نورث 104.5 إف إم" ترجمه "لبنان24"، قال زيسر إن إسرائيل و "حزب الله" يشعران بالإرتياح لأن التوتر لم يتوسع، لكنه لفت إلى أن الحل عند الحدود مع لبنان سيأتي بعد صراعٍ عسكري، وقال: "لا يوجد حل وسط، علينا أن نذهب إلى صراع سيكون أكثر صعوبة من الصراع مع حماس. ليس لدي أدنى شك".

وأكمل: "في حال تم جرنا إلى مثل هذا الصراع، فإن النتيجة النهائية ستكون أن بيروت ستبدو مثل غزة، لكن نقاط ضعفنا ستكون أيضاً أكثر إيلاماً مما كانت عليه في الحرب ضد حماس، وعلينا أن نأخذ ذلك في الاعتبار، وسنكون بحاجة إلى تعبئة الجمهور وإلى الدعم الدولي".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

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