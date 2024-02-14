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لبنان
وزير الإقتصاد في القاهرة
Lebanon 24
14-02-2024
|
07:30
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وصل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى القاهرة، للمشاركة غدا في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية، وكان في استقباله سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.(الوكالة الوطنية للإعلام)
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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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