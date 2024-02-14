وزير الإقتصاد في القاهرة

وصل وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام إلى القاهرة، للمشاركة غدا في اجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية، وكان في استقباله سفير لبنان لدى مصر علي الحلبي.(الوكالة الوطنية للإعلام)

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