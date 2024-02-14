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لبنان

استهداف "صفد" يُشعل المعركة.. مسؤول إسرائيلي: نحن نعيش في مملكة نصر الله

Lebanon 24
14-02-2024 | 07:51
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قال رئيس المجلس الإقليمي "ماتي أشير" ورئيس منتدى خط المواجهة، موشيه دافيدوفيتش، إنّ "حزب الله يبصق على إسرائيل، ونحن نظن أنّ المطر يهطل"، وذلك عقب إطلاق صواريخ من لبنان في اتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.
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وفي تصريحات إذاعية، أضاف دافيدوفيتش: "نحن نعيش في مملكة نصر الله، نحن نعيش في مملكة حزب الله، الذي يحدد الوتيرة في الشمال".

كما دعا دافيدوفيتش حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ورئيسها بنيامين نتنياهو، إلى الاستيقاظ، مؤكّداً أنّه "ليس هناك شمال من دون أمن".

بدوره، علّق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، على إطلاق الصواريخ على صفد، قائلاً إنّ "الخط الأحمر تحوّل إلى علم أبيض، إذ إنّ كابينت الحرب استسلم لحزب الله".

أمّا رئيس أركان قيادة المنطقة الشمالية سابقاً، اللواء احتياط أشير بن لولو، فقال: "لم يكن وضعنا سيئاً إلى هذه الدرجة في الشمال"، حيث "يتضح أنّ التوصية الأسطورية: غادر، لا تفعل أي شيء، دعوا الصواريخ تصدأ، لم تعمل هذه المرة". 

وتأتي هذه التصريحات الإسرائيلية بعد إطلاق 10 صواريخ على الأقل من لبنان، في اتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في شمال فلسطين المحتلة، نتج عنها مقتل جندية إسرائيلية ووقوع نحو 7 إصابات بعضها خطر.

ولفت الإعلام الإسرائيلي إلى أنّ حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في صلية الصواريخ في اتجاه صفد، مشدداً على أنّ "القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض كل الصواريخ".
المصدر: الميادين

لبنان

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