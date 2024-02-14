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لبنان

قائد القطاع الغربي في اليونيفيل يزور قائمقامية صور

Lebanon 24
14-02-2024 | 08:45
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زار قائد القطاع الغربي الجديد لليونيفيل الجنرال إنريكو فونتانا قائمقامية صور، والتقى بالقائمقام الاستاذ محمد جفّال في إطار اللقاءات البروتوكولية مع بعض السلطات المدنية والعسكرية الموجودة في المنطقة.
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وجدّد فونتانا خلال اللقاء التأكيد على "الصداقة والتعاون بين جنود حفظ السلام التابعة لليونيفيل والسكان المحليين في صور وخصوصاَ في هذه الفترة الصعبة"، وعلى "التزام قيادة القطاع الغربي بدعم السكان والمؤسسات اللبنانية في المنطقة على كل مستوى".
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
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