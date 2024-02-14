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لبنان

لبناني وسوري بقضبة الجيش في بيروت.. هذا ما تم العثور عليه بحوزتهما

Lebanon 24
14-02-2024 | 09:59
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه ببيان صادر عنها أنّه "بتاريخ 14/2/2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الواجهة البحرية – بيروت اللبناني (ع.خ.) والسوري (م.ط.) لتأليفهما عصابة سلب بقوة السلاح وقيامهما بالإتجار بالمخدرات وتعاطيها، كما ضبطت في حوزتهما مسدسًا حربيًّا، وكمية من المخدرات ودراجة نارية دون أوراق قانونية".
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وأضافت: "سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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