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لبنان

يعملون في فرقة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".. من نفّذ عمليّات التسلّل عند الحدود الجنوبيّة؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 10:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ تقريراً إسرائيليّاً قال إنّ "غالبية عمليات التسلل عند الحدود اللبنانية نفذها نشطاء حركة "الجهاد الإسلامي" الذين يعملون في إطار قوة "الرضوان" التابعة لـ"حزب الله".

وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن "هؤلاء النشطاء يرتدون زيّ "حزب الله"، وعمليّاً ضمّ "حزب الله" مئات النشطاء الفلسطينيين من حركة "الجهاد الإسلامي" التي تدعمها إيران إلى صفوفه ويعملون تحت قيادته في حربه ضدّ إسرائيل على الحدود".
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كما أشارت "كان" إلى أن "محاولات التسلل السبعة والتي جرت منذ بداية الحرب نفذها نشطاء فلسطينيون وليسوا لبنانيين". (روسيا اليوم)

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