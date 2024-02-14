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لبنان

مسؤول بارز في "الحزب" يُعلّق على الغارات الإسرائيليّة في الجنوب اليوم.. هذا ما أعلنه عن الردّ

Lebanon 24
14-02-2024 | 10:26
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اعتبر رئيس المجلس التنفيذي لـ"حزب الله" السيد هاشم صفي الدين، في ذكرى مرور ثلاثة أيام على وفاة والدة الشهيد محمود سامي عبدالله، أن "العدوان الذي حصل اليوم في الجنوب اللبناني والذي استشهد جراءه عدد من المدنين والأطفال، لا يمكن أن يمر دون رد على الإطلاق، حتما سيكون هناك رد وهذا الرد سيكون بالمستوى المطلوب والمناسب، وإذا كان البعض يتخيل أن بإمكانه أن يحقّق أهدافا وغايات عجز عن تحقيقها في 2006 أو خلال سنوات المعادلات بين 2006 و2023، وأنه بإمكانه أن يحقّق هذا الغايات الآن، نقول له أنت مخطئ مرة أخرى، لن يتمكن العدو أن يحقق أيا من هذه الأهداف، مازلنا هذه المقاومة القوية المقتدرة الحاضرة في كل الجبهات".
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