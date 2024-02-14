شركة "مدكو" تزرع 217 شجرة صنوبر في نادي الغولف

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في إطار سياستها للمسؤولية الاجتماعية الهادفة الى تطوير المجتمع وحياة المواطنين نحو الأفضل، قامت شركة مدكو بمبادرة خضراء عبر زرع 217 شجرة صنوبر في نادي الغولف اللبناني. وتحمل كلّ شجرة مغروسة في النادي اسم محطّة من محطات شركة مدكو، الموزّعة عبر كافّة المناطق اللبنانية.وتمثل هذه الخطوة التزاما ثابتا بالهدف الذي وضعته مدكو نحو تحقيق الاستدامة، كما تشكّل مسيرة 217 خطوة راسخة نحو رعاية البيئة والمضيّ قدما الى مستقبل أكثر اخضرارا واستدامة للبنان. في هذا الاطار، تعتبر شركة مدكو انّ دور الأشجار لا يقتصر على امتصاص ثاني أكسيد الكربون ومنح هواء نظيف فحسب، بل هي أساس التنوّع البيولوجي، اذ انّها توفّر الموطن والغذاء لجميع الكائنات.وقد حضر حدث الاعلان الرسمي عن هذه المبادرة عدد كبير من أصحاب محطات شركة مدكو الذين اتوا من كافة المناطق اللبنانية، مشاركين في زرع أشجار الصنوبر المقدّمة الى النادي.إن مبادرة مدكو هذه تتجاوز التجميل، اذ انّها ترتكز على خلق نظم بيئية صالحة لازدهار الحياة. كما وتساهم هذه الخطوة في التّخفيف من آثار التّغيّر المناخي، وتنقية المياه، إضافةً إلى التّحكم بجريان المياه وتآكل التربة، وتحسين تجدّد تغذية المياه الجوفية.من خلال الاستثمار في الطبيعة، تستثمر شركة مدكو فعلا في صّحة ورفاهية الأرض والأجيال القادمة. وهذه المبادرة تشكّل علامة على تفاني الشركة في تحقيق تأثير إيجابي وملموس على البيئة، عبر القناعة بأننا "معًا، نزرع بذور الأمل والنمو والمرونة".