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لبنان

بيان عاجل من وزارة التربية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:13
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ذكّر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي باستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة الواقعة في المنطقة الحدودية الجنوبية.
 
 
هذا وكلّف مديري المدارس والثانويات والمهنيات في محافظتي الجنوب والنبطية متابعة الأوضاع على الأرض، واتخاذ القرار لجهة فتحها أو إقفالها بحسب تطور الأوضاع والظروف المحيطة بكل مؤسسة، وبالتنسيق والتواصل مع المناطق التربوية والمديريات المعنية في الوزارة.
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وأكد الحلبي أن سلامة التلامذة والأهالي والأساتذة والهيئات الإدارية في هذه المؤسسات تبقى هي الأولوية.
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