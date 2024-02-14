بالصور.. وفدٌ من "القوات" زار الحريري

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وضم الوفد، إلى عدوان، النواب: غسّان حاصباني، فادي كرم، ملحم الرياشي، جورج عقيص، زياد حواط وسعيد الأسمر، فضلاً عن الوزراء السابقين: ريشار قيومجيان، مي الشدياق وجو سركيس.وبعد اللقاء، قال عدوان: "يوجد قضايا في تاريخنا، لو مرّ الزمن عليها، تبقى في وجدان اللبنانيين، منها اغتيال الشهيد رفيق الحريري، يمضي الوقت وكل اللبنانيين لا ينسون الاستشهاد والثورة التي تبعته ووحدت اللبنانيين".أضاف: "نحن نستذكر الحريري وجئنا اليوم لننقل تحيات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، وهذه الذكرى ستدفعنا للقول إنه عندما يريد اللبنانيين أن يكونوا أحراراً يجب أن يكونوا يداً واحدة، وأمل استعادة الدولة والبلد موجود".وتابع عدوان: "بذكرى الحريري ندعو اللبنانيين الذين قاموا بالتجربة في الـ2005، إلى وضع أيديهم بأيدي بعضهم، لأن اتّفاقهم هو الذي يمكنه إعادة الدولة المخطوفة".