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لبنان

عن "حزب الله" والعودة.. هذا ما كشفه الحريري

Lebanon 24
14-02-2024 | 12:46
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اشار الرئيس سعد الحريري الى أنه لن يعود حالياً الى العمل السياسي، معتبراً أن الوقت المناسب لم يحن بعد لعودته و"انها ليست أولوية شعب لبنان".

وقال الحريري في حديث لقناة "الحدث": "المجتمع الدولي طلب تغييراً في لبنان وأنا ما زلت مستمراً ببقائي خارج السياسة"، لافتاً الى أن "لحظة تعليق عملي السياسي جاءت لأسباب أعلنت عنها سابقاً ووجدت أن لبنان يمر بمرحلة خطيرة ما زالت قائمة".
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وعن اللقاءات التي أجراها خلال تواجده في لبنان، قال: "قدّمت النصائح للقوى السياسية التي زارتني ولا أرى إنفراجاً على صعيد ملف إنتخاب رئيس جديد للجمهورية".


كما تطرق في حديثه الى التطورات في المنطقة، معتبراً الحريري أنه "آن الأوان أن نجرّب السلام في منطقتنا وأنا لا أتحدث هنا عن سلام مع إسرائيل" ومشيراً الى أننا "أسسنا لربط نزاع مع "حزب الله" وإيران لا تريد حرباً مع إسرائيل وعلينا أن نقف مع أطفال غزة وأهلها".


هذا وأكد الحريري في ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري أن من اغتاله سيدفع الثمن. وقال: "الذين قتلوا والدي هم أعضاء من "حزب الله" ولم يكن لدى الدولة اللبنانية مقدرة على توقيفهم لأننا لم نكن نريد إفتعال حرب أهلية في لبنان".
 
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