كلام أميركي عاجل عن لبنان.. إليكم ما قيل

علق مسؤول أميركي رفيع المستوى على التوتر الأمني المستمر عند الحدود بين لبنان وإسرائيل، لاسيما بعد هجوم صاروخي جرى تنفيذه من لبنان باتجاه مدينة صفد.

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وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان إنّ "واشنطن قلقة من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله"، مشيراً إلى أن إطلاق الحزب الصواريخ بشكلٍ أعمق داخل إسرائيل، يشكل مصدر قلق بالنسبة لأميركا.



ومساء اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل مجندة وإصابة عدد من الجنود جراء إطلاق صاروخ من لبنان تجاه قاعدة عسكرية في صفد.



وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، اليوم، إن إسرائيلية قتلت في قصف بوابل من الصواريخ من لبنان اليوم الأربعاء.



كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن الطيران الإسرائيلي "هاجم أهدافاً تابعة لقوة الرضوان الخاصة بحزب الله إلى جانب مبانٍ عسكرية وغرف عمليات قتالية وبنى تحتية في عدة مناطق على أرض لبنان".

